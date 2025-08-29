АвтоМир / Происшествия

Приставы города Пскова помогли получить моральную компенсацию семье жертвы смертельного ДТП

Судебные приставы Псковской области принудили виновницу смертельного дорожно-транспортного происшествия компенсировать моральный ущерб семье жертвы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по региону.

В результате дорожно-транспортного происшествия, виновником которого стала 59-летняя псковичка, погибла женщина.

«Её смерть стала трагедией для двух близких людей: матери погибшей и её несовершеннолетней дочери, которая находилась под опекой бабушки. Пострадавшие от невосполнимой утраты обратились в суд с требованием о взыскании компенсации морального вреда», - сообщили приставы.

В ходе судебного разбирательства ответчица пыталась избежать выплаты или существенно уменьшить её размер, приводя различные аргументы:

указывала на неосторожность при совершении ДТП;

ссылалась на сложное материальное положение;

отмечала отсутствие имущества (включая подаренный сыну автомобиль).

Однако суд, рассмотрев все обстоятельства дела, принял решение в пользу истцов.

В отделение судебных приставов города Пскова №2 на исполнение поступил исполнительный документ о взыскании морального вреда в размере 500 тысяч рублей.

Должница была надлежащим образом уведомлена о возбуждении исполнительного производства и предупреждена о мерах принудительного взыскания, однако в установленный законом срок компенсацию не выплатила, в связи с чем было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора. Также судебный пристав-исполнитель арестовал ее счета в банках и обратил взыскание на находящиеся на них денежные средства, ограничил неплательщицу в праве выезда за пределы РФ.

Также сотрудник ведомства вынес постановление об ограничении должницы в специальном праве на управление транспортным средством. Вскоре женщина появилась на пороге структурного подразделения ведомства. Она попросил отменить ограничение, пояснив, что для работы нужен автомобиль, без водительских прав никак.

Судебный пристав-исполнитель пояснил гражданке, что ограничение будет снято только после погашения задолженности. В результате проведенной работы взыскатель получил причитающуюся ему компенсацию. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.