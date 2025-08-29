АвтоМир / Происшествия

Дружинник спас жизнь пострадавшему в серьезном ДТП на трассе Печки – Новоизборск

На трассе Печки – Новоизборск произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, последствия которого могли быть трагичными, если бы не оперативные и грамотные действия дружинника псковского филиала Евгения Соколова. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram

Водитель получил тяжелые травмы – открытый перелом ног, повреждения внутренних органов и черепно-мозговую травму. Состояние мужчины резко ухудшилось — у него упало артериальное давление, создав прямую угрозу для жизни.

Евгений Соколов оказался на месте происшествия случайно и немедленно пришел на помощь. Он не растерялся, быстро провел осмотр пострадавшего на предмет кровотечений, грамотно зафиксировал сломанные ноги, проверил пульс и сумел привести человека в сознание. Также Евгений Соколов обесточил машину и вызвал экстренные службы. Приехавшая скорая увезла пострадавшего в областную больницу.