Автомобиль Mitsubishi сгорел в деревне Пыталовские Хутора

Возгорание автомобиля Mitsubishi Galant 1993 года выпуска произошло в деревне Пыталовские Хутора Пыталовского муниципального округа 11 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Фотографии: ГУ МЧС РФ по Псковской области

Пожар произошел в 2.50. В автомобиле выгорели моторный отсек и салон. Предположительно, причиной стала разгерметизация газового оборудования внутри автомобиля.

Спасен жилой дом и хозяйственная постройка. Возгорание ликвидировали пять специалистов противопожарной службы области и две единицы техники.