Более тысячи правонарушений на дорогах пресекли сотрудники псковской ГАИ за неделю

Сотрудники Госавтоинспекции Псковской области пресекли 1 167 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения за период с 27 октября по 2 ноября. Выявлено 28 водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе за повторное управление в состоянии опьянения задержаны пятеро. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

За данный период на территории области зарегистрировано 14 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых три человека погибли, 14 — получили травмы различной степени тяжести.

Управление Госавтоинспекции просит участников дорожного движения соблюдать осторожность на дорогах и помнить, что чрезмерная самоуверенность, игнорирование требований ПДД и пренебрежение к окружающим зачастую приводит к трагическим последствиям.