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Возбуждено уголовное дело по факту травмирования ребенка в ДТП на Юбилейной

В Пскове возбуждено уголовное дело по факту травмирования ребенка в ДТП на улице Юбилейной. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Фото: Даниил Андреев, группа «Жесть по-псковски» в соцсети «ВКонтакте»

Расследованием занимается следственный отдел УМВД России по городу Пскову. Часть 1 статьи 264 предполагает лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового, или другие виды наказания.

По информации источников Псковской Ленты Новостей, пострадавший в ДТП ребенок находится в тяжелом состоянии. Он пришел в себя, теперь медикам предстоит провести различные операции.

ДТП произошло 20 июля в 23.07 у дома №68/1 (регулируемый перекресток с улицей Кузбасской Дивизии). По предварительным данным, произошло столкновение автомобилей «Лада Веста» под управлением мужчины 1990 года рождения и «Хендай Солярис», за рулем которого находился молодой человек 2001 года рождения. В результате пострадал мальчик-велосипедист. Он вместе с мамой стоял на разделительной полосе и ожидал разрешающего сигнала светофора. Ребенок 2007 года рождения был доставлен в детскую областную больницу с травмами: закрытые переломы бедер, левой голени и ключицы, ушибы и гематомы мягких тканей тела.

Также пострадал водитель «Хендай Солярис», у него выявлен ушиб мягких тканей. Молодой человек доставлен в областную больницу.

Водитель «Лады Весты» был трезв. В отношении второго водителя назначено химико-токсикологическое исследование.

Все остальные обстоятельства ДТП будут устанавливаться в ходе следствия и получат юридическую оценку в ходе расследования.