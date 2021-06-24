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Пенсионер скончался на месте ДТП в Псковском районе

Пенсионер скончался на месте ДТП в Псковском районе. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в ОГИБДД ОМВД России по Псковскому району.

Авария произошла около 15.30 на 225-м километре дороги Великий Новгород — Псков. Столкнулись автомобиль «Ауди 80», которым управлял мужчина 1956 года рождения, и автомобиль «Форд Фокус» под управлением мужчины 1991 года рождения. Машины двигались во встречном направлении.

В результате столкновения водитель «Ауди 80» скончался на месте аварии. По словам сотрудников правоохранительных органов, от удара мужчина вылетел в заднее стекло автомобиля. Пассажирка «Ауди 80», женщина 1958 года рождения, доставлена в Псковскую областную больницу в тяжелом состоянии.

На месте ДТП работают эксперты, по факту виновности будет проведено расследование. Сообщается также, что на данном участке дороги разрешено движение со скоростью до 90 километров в час, дорога имеет сплошную линию разметки.