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Легковой автомобиль и фура столкнулись на шоссе в Псковской области

Легковой автомобиль и фура столкнулись на трассе Санкт-Петербург — Невель в Островском районе 22 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении МВД России по Псковской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 21.50. Водитель 1991 года рождения за рулем автомобиля «Хендай Эланта» совершал обгон и не справился с управлением. В результате транспортное средство столкнулось с движущимся навстречу грузовиком.

Автомобили получили технические повреждения. Водителю легковой машины оказали медицинскую помощь, от госпитализации он отказался.