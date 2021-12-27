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Автомобиль сбил ребенка в Пскове, водитель скрылся с места ДТП

Автомобиль сбил ребенка 2010 года рождения в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УГИБДД УМВД России по Псковской области.

Фото: УГИБДД УМВД России по Псковской области

Дорожно-транспортное происшествие произошло у дома № 148 на улице Советской Армии в Пскове 24 декабря в 11.10. Неизвестный водитель на неустановленном автомобиле не уступил дорогу юному пешеходу и сбил его. При этом ребенок переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу и пользовался преимуществом в движении. Водитель скрылся.

Пешеход обратился в детскую областную больницу, где ему диагностировали ушиб левого голеностопного сустава. После осмотра его отпустили домой.