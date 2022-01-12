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Водитель «Киа» пострадал в результате ДТП в Стругокрасненском районе

Мужчина пострадал в результате ДТП в Стругокрасненском районе 11 января. Дорожная авария произошла в 12.40 на 27-м километре автодороги Цапелька - Струги Красные - Плюсса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Водитель автомобиля «Киа Оптима», мужчина 1955 года рождения, на закруглении дороги не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и съехал в левый кювет по ходу движения. После этого транспортное средство опрокинулось.

Водитель получил травмы, госпитализировать его не стали. В ведомстве добавили, что мужчина был трезв.