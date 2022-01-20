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Водитель обратился в больницу после ДТП на Крестовском шоссе в Пскове

Водитель автомобиля «Рено Логан» 1952 года рождения обратился в больницу после дорожно-транспортного происшествия в Пскове 19 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Фото: УГИБДД УМВД России по Псковской области

Дорожная авария случилась в 17:45 у дома №61 на Крестовском шоссе. Водитель грузовика КамАЗ, мужчина 1968 года рождения, при перестроении не уступил дорогу автомобилю «Рено Логан», в результате чего легковая автомашина по инерции выехала на полосу встречного движения, где столкнулась в внедорожником «Ниссан Патфайндер», за рулем которого находился водитель 1970 года рождения.

В 22:47 поступило сообщение из областной больницы о том, что к ним за медицинской помощью обратился водитель автомобиля «Рено Логан». После осмотра его отпустили домой.

Все водители были трезвыми, добавили в ведомстве.