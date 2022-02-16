АвтоМир / Происшествия / ДТП

Названы возможные причины резонансного ДТП в Псковском районе

Председатель псковской коллегии адвокатов «НЕЗАВИСИМАЯ» Алла Мамченко в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) назвала возможные причины резонансного ДТП в деревне Стяглы Псковского района, в результате которого погиб пешеход.

Напомним, 13 января 2020 года автомобиль «Лексус» под управлением Георгия Кухи врезался в автомобиль в указанном населённом пункте. В результате пострадал человек, который оказывал помощь попавшим в ДТП. Впоследствии он скончался в медицинском учреждении. Георгию Кухи было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть человека).

«На том участке трассы, в районе деревни Стяглы Псковского района, вопреки всем действующим нормам закона о безопасности дорожного движения, напрочь отсутствовало освещение, несмотря на то, что это населенный пункт, и оно должно быть там в обязательном порядке, — отметила Алла Мамченко — Конечно, было очень темно, учитывая время суток (7:40 — ред.), сезон и отсутствие освещения. Это первый момент, который обусловил тот факт, что ДТП произошло».

Также Алла Мамченко обратила внимание на то, что пешеход нарушал правила дорожного движения. «Выход на трассу в ночное время суток без какого-либо отражающего жилета, без выставления аварийного знака мог повлечь те печальные трагические последствия», — добавила она.