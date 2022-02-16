Названы возможные причины резонансного ДТП в Псковском районе

Председатель псковской коллегии адвокатов «НЕЗАВИСИМАЯ» Алла Мамченко в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) назвала возможные причины резонансного ДТП в деревне Стяглы Псковского района, в результате которого погиб пешеход.
Напомним, 13 января 2020 года автомобиль «Лексус» под управлением Георгия Кухи врезался в автомобиль в указанном населённом пункте. В результате пострадал человек, который оказывал помощь попавшим в ДТП. Впоследствии он скончался в медицинском учреждении. Георгию Кухи было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть человека).
Также Алла Мамченко обратила внимание на то, что пешеход нарушал правила дорожного движения. «Выход на трассу в ночное время суток без какого-либо отражающего жилета, без выставления аварийного знака мог повлечь те печальные трагические последствия», — добавила она.