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Женщина попала под колеса автомобиля в Пскове

Женщина попала под колеса автомобиля в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Юлия Федорова.

По предварительным данным, авария произошла в 19.48 у дома №76/2 на Рижском проспекте. Водитель автомобиля «Шевроле Круз», мужчина 1994 года рождения, совершил наезд на женщину-пешехода 1979 года рождения. Женщина перебегала проезжую часть вне пешеходного перехода.

В результате ДТП пешеход получила травмы. Ее доставили для осмотра в Псковскую областную больницу для осмотра. Водитель по внешним признакам трезв.