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Водитель погиб при столкновении внедорожников в Псковском районе

Водитель погиб при столкновении внедорожников «Киа» и «Мицубиси» в Псковском районе 8 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Дорожно-транспортное происшествие случилось у деревни Кислово. Водитель автомобиля «Киа» 1982 года рождения скончался от полученных травм на месте происшествия.

На данный момент имеется информация о четырех пострадавших, среди которых 13-летний мальчик.

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Всем пострадавших оказывается необходима медицинская помощь. На месте работают сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства произошедшего, добавили в ведомстве.