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Опубликованы фотографии и видео с места смертельного ДТП в Псковском районе

Фотографии и видео с места смертельной дорожной аварии у деревни Кислово Псковского района Псковской Ленте Новостей предоставили в пресс-службе регионального управления МВД.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Возле населенного пункта столкнулись внедорожники «Киа» и «Мицубиси». Водитель автомобиля «Киа» погиб на месте ДТП, пассажир получил травмы, находится в тяжелом состоянии. Еще трое человек пострадали в «Мицубиси».

Одним из пострадавших является 13-летний мальчик.

Видео: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа продолжают работу на месте ДТП, выясняются все обстоятельства случившегося.