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Мужчина и женщина получили ушибы после наезда автомобиля в Пскове

Мужчина и женщина пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Пскове сегодня, 17 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Юлия Федорова.

ДТП произошло в 17.40 у дома №30 на улице Кузбасской Дивизии. По предварительной информации, мужчина 1969 года рождения за рулем автомобиля ВАЗ-21074 совершил наезд на пешеходов. Они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшие - женщина 1976 года рождения и мужчина 1977 года рождения - с ушибами доставлены в больницу. Сейчас на месте случившегося работают сотрудники ДПС.