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Водителя отправили в колонию за наезд на пешехода в Пскове

Псковский городской суд огласил приговор жителю Псковского района, который, управляя автомобилем, нарушил правила дорожного движения и сбил пешехода. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов региона.

Фото: пресс-служба ГИБДД УМВД России по Псковской области

Ночью 7 июня 2021 года подсудимый за рулем автомобиля ехал по улице Декабристов в Пскове, где совершил наезд на пешехода, который двигался по проезжей части в попутном направлении. Водитель покинул место ДТП, не приняв мер для оказания первой помощи, а также не сообщил об аварии.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления по пункту «б» части 2 статьи 264 УК РФ. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием в колонии-поселении. Также его лишили права управлять транспортными средствами на 2 года и 8 месяцев. Приговор суда в законную силу пока не вступил.

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Напомним, ДТП произошло 7 июня 2021 года в 00.08, в результате случившегося пешеход попал в реанимацию.