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Женщина попала в больницу после наезда автомобиля в Пскове

Женщину доставили в больницу после наезда автомобиля в Пскове 21 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Фото: УГИБДД УМВД России по Псковской области

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 16.00 у дома №45 на улице Народной. Мужчина 1987 года рождения, управляя машиной «Мазда 6», при повороте направо съезжал с главной дороги на прилегающую территорию и не уступил дорогу пешеходу 1950 года рождения. Женщина переходила проезжую часть по границе тротуара.

В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, ее доставили в Псковскую областную клиническую больницу, а затем отпустили домой. Отмечается, что на момент случившегося водитель был трезв.