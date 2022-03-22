Человек пострадал при столкновении двух машин в Плюсском районе. ФОТО

Человек пострадал в результате столкновения двух легковых автомобилей в Плюсском районе 22 марта. Дорожно-транспортное происшествие произошло в 12.10 на 6-м километре автодороги Заполье — Гдов, у поворота на деревню Любенск.
Фото здесь и далее: газета «Плюсский край»
Как уточняет газета «Плюсский край», водитель автомобиля «Лада Ларгус» собирался повернуть налево, снизил скорость, когда сзади в него въехала машина «Жигули». В результате удара автомобиль «Лада» развернуло на дороге и выбросило на левую обочину.
В результате ДТП пострадал водитель «Жигулей», его госпитализировали в стругокрасненскую больницу. По предварительной информации, его диагноз - ушиб грудной клетки.
На месте происшествия работали сотрудники ОГБДД, ПЧ-24 и сотрудники скорой помощи.