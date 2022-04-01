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Легковой автомобиль перевернулся в Красногородском районе

Автомобиль «Фольксваген» перевернулся в Красногородском районе сегодня, 3 апреля. Об этом сообщает районная газета «Заря».

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 17.00 у деревни Ночево. Автомобиль двигался из населенного пункта в сторону Красногородска. По предварительной информации, 47-летний водитель на высокой скорости не справился с управлением, вылетел на обочину, в результате чего автомобиль перевернулся. Пассажиров в машине на момент аварии не было.

Сейчас на месте случившегося работают сотрудники ГИБДД, скорой помощи и пожарные. Водителя госпитализировали в больницу Острова.