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Автомобиль вылетел в кювет в Великолукском районе

ДТП произошло в Великолукском районе 17 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

В 9:45 сотрудникам МЧС поступило сообщение о ДТП с участием легкового автомобиля в Великолукском районе на 15 километре автодороги Лаконица – Локниха. Машина вылетела в кювет и получила значительные технические повреждения.

Для ликвидации ДТП привлекли один автомобиль службы МЧС, троих человек.

Вызвать службу спасения можно по телефону 112, напомнили в управлении МЧС.