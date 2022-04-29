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Женщину госпитализировали после ДТП в Новоржеве

Женщину госпитализировали после дорожно-транспортного происшествия в городе Новоржеве Псковской области сегодня, 1 мая. Об этом сообщает газета «Земля Новоржевская».

Авария произошла около 10.00 на перекрестке улиц Пушкина и Красноармейской. Два автомобиля двигались в попутном направлении в сторону центра Новоржева. У Т-образного перекрестка водитель ВАЗ-2131 пошел на обгон. В это время мужчина за рулем другого автомобиля стал поворачивать влево, на улицу Красноармейскую.

В результате ВАЗ-2131 влетел в дерево, из-за чего пострадала его пассажирка. Женщину госпитализировали.