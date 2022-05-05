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Сбившая пешехода псковичка оказалась начинающим водителем

Женщина, которая сбила молодого человека на пешеходном переходе в Пскове 4 мая, оказалась начинающим водителем. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: управление ГИБДД УМВД России по Псковской области

Напомним, дорожно-транспортное происшествие произошло в 9:45 на регулируемом перекрестке у дома №36 на Октябрьском проспекте.

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Женщина 1985 года рождения при повороте налево на разрешающий сигнал светофора не уступила дорогу пешеходу 2000 года рождения, который двигался по пешеходному переходу также на разрешающий сигнал светофора справа налево.

В ведомстве добавили, что водитель находилась в трезвом состоянии. Автомобиль получил технические повреждения, пешехода доставили в больницу.