АвтоМир / Происшествия / ДТП

Смертельное ДТП произошло в Плюсском районе

Дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля произошло во вторник, 10 мая, в деревне Которск. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по региону, информация об аварии поступила спасателям в 12.41. Для ликвидации последствий ДТП привлекалась 1 единица техники, 3 человека.

Как передает газета «Плюсский край», женщина - водитель автомобиля «Hyundai Solaris», двигавшегося в сторону Плюссы, не справилась с управлением, съехала в кювет, машина несколько раз перевернулась. В результате ДТП сама водитель не пострадала, 52-летний пассажир, ехавший на заднем сиденье, скончался на месте.