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АвтоМир / Происшествия / ДТП

Пешеход пострадал в результате наезда автомобиля в Великих Луках

30.09.2022 09:30|ПсковКомментариев: 0

Пешеход пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия в Великих Луках 29 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: управление ГИБДД УМВД России по Псковской области

В 19:00 водитель автомобиля Lada не уступил дорогу мужчине 1962 года рождения, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, и сбил его.

Пешехода госпитализировали в Великолукскую межрайонную больницу, где ему оказали медицинскую помощь.

Теги: #великие луки #ДТП #пешеход
Источник: Псковская Лента Новостей
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