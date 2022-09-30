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Пешеход пострадал в результате наезда автомобиля в Великих Луках

Пешеход пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия в Великих Луках 29 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: управление ГИБДД УМВД России по Псковской области

В 19:00 водитель автомобиля Lada не уступил дорогу мужчине 1962 года рождения, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, и сбил его.

Пешехода госпитализировали в Великолукскую межрайонную больницу, где ему оказали медицинскую помощь.