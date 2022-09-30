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Водитель и пассажир пострадали в результате съезда автомобиля в Псковской области

Водитель и пассажир пострадали в результате съезда автомобиля на 289-м километре автодороги Санкт-Петербург - Невель 29 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: управление ГИБДД УМВД России по Псковской области

Водитель автомобиля ВАЗ-21053 1998 года рождения не справился с управлением транспортного средства, съехал с дороги и наехал на дерево.

В результате ДТП водителя и пассажира 2002 года рождения доставили в Псковскую областную больницу. Водитель на момент аварии был трезвый.