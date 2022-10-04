Псковская пенсионерка перебегала дорогу на красный свет и попала под колеса Audi

Водитель Audi сбил женщину на пешеходном переходе в Пскове 3 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.
Фото здесь и далее: управление ГИБДД УМВД России по Псковской области
В 13.10 на улице Чудской водитель 1967 года рождения, управляя автомобилем Audi 100, сбил пешехода – женщину 1951 года рождения.
«Она перебегала проезжую часть дороги справа налево по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора», – уточнили в ведомстве.
Женщина получила телесные повреждения, госпитализирована.
Водитель был трезв.