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Псковская пенсионерка перебегала дорогу на красный свет и попала под колеса Audi

Водитель Audi сбил женщину на пешеходном переходе в Пскове 3 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: управление ГИБДД УМВД России по Псковской области

В 13.10 на улице Чудской водитель 1967 года рождения, управляя автомобилем Audi 100, сбил пешехода – женщину 1951 года рождения.

«Она перебегала проезжую часть дороги справа налево по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора», – уточнили в ведомстве.

Женщина получила телесные повреждения, госпитализирована.

Водитель был трезв.