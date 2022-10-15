АвтоМир / Происшествия / ДТП

Мотоциклист сбил четырёх пешеходов на тротуаре в Петербурге

Мотоциклист в Санкт-Петербурге сбил четырёх пешеходов 15 октября, вылетев на тротуар после столкновения с легковым автомобилем. Об этом сообщается в Telegram-канале «Петербургская полиция».

Дорожная авария случилась в 17:54 у дома №26 на Каменноостровском проспекте. Водитель автомобиля Range Rover 1983 года рождения, перестраиваясь из левой полосы в правую, совершил столкновение с мотоциклом Honda под управлением мужчины 1970 года рождения. Затем мотоциклист вылетел на тротуар и сбил четырёх пешеходов.

В результате ДТП 21-летнюю девушку, 15-летнего подростка и водителя мотоцикла госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. 15-летнего молодого человека и 22-летнюю девушку госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП проводится проверка.