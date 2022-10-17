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Два автомобиля не поделили проезжую часть на улице Алмазной в Пскове

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Два автомобиля не поделили проезжую часть на улице Алмазной в Пскове

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Два легковых автомобиля столкнулись на улице Алмазной в Пскове 17 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил очевидец. Транспортные средства получили незначительные технические повреждения. На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции.