Сбитый на улице Генерала Маргелова в Пскове подросток получил переломы. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД УМВД России по городу Пскову, по предварительной информации, у пострадавшего выявлены закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, множественные ссадины лица и кистей рук, перелом обеих костей правой голени со смещением.
Фото здесь и далее: управление ГИБДД УМВД России по Псковской области
Подросток госпитализирован в реанимационное отделение Детской областной больницы. Информация о диагнозе будет уточняться.
В ГИБДД пояснили, что подросток живет неподалеку от места ДТП.
По словам водителя, она не заметила пешехода, так как ее ослепил свет встречных фар.
Как сообщалось ранее, дорожно-транспортное происшествие произошло 26 октября в 18:45. Водитель автомобиля Hyundai Creta совершила наезд на пешехода 2007 года рождения.
Подросток переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.