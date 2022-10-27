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Сбитый на улице Генерала Маргелова в Пскове подросток получил переломы

Сбитый на улице Генерала Маргелова в Пскове подросток получил переломы. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД УМВД России по городу Пскову, по предварительной информации, у пострадавшего выявлены закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, множественные ссадины лица и кистей рук, перелом обеих костей правой голени со смещением.

Фото здесь и далее: управление ГИБДД УМВД России по Псковской области

Подросток госпитализирован в реанимационное отделение Детской областной больницы. Информация о диагнозе будет уточняться.

В ГИБДД пояснили, что подросток живет неподалеку от места ДТП.

По словам водителя, она не заметила пешехода, так как ее ослепил свет встречных фар.

Как сообщалось ранее, дорожно-транспортное происшествие произошло 26 октября в 18:45. Водитель автомобиля Hyundai Creta совершила наезд на пешехода 2007 года рождения.

Подросток переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

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