АвтоМир / Происшествия / ДТП

Число погибших в ДТП увеличилось в Пскове в 2022 году

Количество погибших в ДТП выросло в Пскове с начала года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом начальник ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт сообщил в ходе брифинга в объединённом пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«По сравнению с январем-сентябрем прошлого года количество погибших в ДТП увеличилось с 4 до 7, в основном это были наезды на пешеходов. Общее состояние аварийности снизилось на 5%», – отметил Владимир Папорт.

В авариях стало меньше раненых, но растет количество ДТП с участием несовершеннолетних – детей-пассажиров и детей-пешеходов. Чаще всего аварии происходят на дворовых территориях, на регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходах.