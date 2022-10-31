АвтоМир / Происшествия / ДТП

Восемь человек пострадали в результате ДТП в Псковской области за неделю

Восемь человек пострадали и один погиб в результате девяти дорожно-транспортных происшествий, которые произошли в Псковской области за неделю. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Кроме того, с 24 по 30 октября сотрудники Госавтоинспекции пресекли 1559 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения. Выявили 33 водителя, которые управляли транспортными средствами в состоянии опьянения. За повторное пьяное вождение задержали восьмерых из них.

Госавтоинспекция напоминает гражданам, что управление автомобилем в нетрезвом состоянии и превышение скоростного режима являются частыми причинами ДТП.