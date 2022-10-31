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Автомобиль под управлением женщины вылетел в кювет в Великолукском районе

Женщина превысила скорость и вылетела в кювет на автомобиле в Великолукском районе 31 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: управление ГИБДД УМВД России по Псковской области

В 19:15 на девятом километре автодороги Великие Луки – Усвяты женщина 1967 года рождения, управляя автомобилем Citroën, выбрала небезопасный скоростной режим. В результате автомобиль вылетел в кювет.

Водитель получила телесные повреждения, госпитализирована в межрайонную больницу Великих Лук.