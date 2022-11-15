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Женщина попала в реанимацию после наезда автомобиля в Великих Луках

Женщина попала в реанимацию после наезда автомобиля у дома 17А на улице Горицкой в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления ГИБДД УМВД России по Псковской области

Дорожно-транспортное происшествие произошло 14 ноября в 16:30. Водитель автомобиля Jaguar 2004 года рождения, проживающий в Великих Луках, при совершении обгона не убедился в безопасности маневра.

В результате он наехал на женщину, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода.

Женщину госпитализировали в реанимационное отделение Великолукской межрайонной больницы.