Женщина попала в реанимацию после наезда автомобиля в Великих Луках

Женщина попала в реанимацию после наезда автомобиля у дома 17А на улице Горицкой в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления ГИБДД УМВД России по Псковской области.
Фото здесь и далее: пресс-служба управления ГИБДД УМВД России по Псковской области
Дорожно-транспортное происшествие произошло 14 ноября в 16:30. Водитель автомобиля Jaguar 2004 года рождения, проживающий в Великих Луках, при совершении обгона не убедился в безопасности маневра.
В результате он наехал на женщину, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода.
Женщину госпитализировали в реанимационное отделение Великолукской межрайонной больницы.