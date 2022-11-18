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Появились фотографии с места ДТП с четырьмя пострадавшими в Пскове

Четырёх человек госпитализировали в результате дорожно-транспортного происшествия на улице Юбилейной, 51 в Пскове 20 ноября. Фотографии с места происшествия Псковской Ленте Новостей предоставили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: управление ГИБДД УМВД России по Псковской области

В 14:00 произошло столкновение двух транспортных средств: Kia под управлением порховчанина 1974 года рождения и Nissan под управлением псковича 1966 года рождения.

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В результате аварии пострадали водитель автомобиля Nissan, пассажир, женщина 1968 года рождения, а также пассажиры машины Kia - женщина 1982 года рождения и девушка 2005 года рождения. Всех пострадавших доставили в Псковскую областную больницу и отпустили домой.

В ведомстве добавили, что водители были трезвы.