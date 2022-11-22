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Chevrolet врезался в Тoyota на нерегулируемом перекрёстке в Пскове. ФОТО

Автомобиль Chevrolet врезался в машину Тoyota на нерегулируемом перекрёстке в Пскове 21 ноября. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псков за рулём».

Фото здесь и далее: «Псков за рулём» / Telegram

В 7:50 на пересечении улиц Юбилейной и Яна Райниса водитель 1955 года рождения, управляя автомобилем Chevrolet Lanos, при повороте налево на нерегулируемом перекрёстке не уступил дорогу и совершил столкновение с машиной Toyota Yaris под управлением водителя 1985 года рождения.

Водители получили телесные повреждения, не госпитализированы.