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Более 30 человек погибли в ДТП на федеральных трассах в Псковской области в 2022 году

141 дорожно-транспортное происшествие зафиксировали на федеральных трассах в Псковской области за десять месяцев текущего года. В результате этих аварий 243 человека получили травмы, 33 погибли. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Анализ причин и обстоятельств ДТП показывает, что чаще всего их причиной становится человеческий фактор – невнимательность, спешка, пренебрежение к правилам дорожного движения, отметили специалисты.

Для повышения уровня безопасности на подведомственной сети автодорог ФКУ Упрдор «Северо-Запад» реализует мероприятия по разделению встречных транспортных потоков на федеральных трассах, расширению проезжей части, установке комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД и устройству линий освещения. В текущем году на дорогах установлены рекламно-информационные щиты, проведены уроки по безопасности дорожного движения в образовательных учреждениях.

В учреждении сняли социальный видеоролик на тему безопасности дорожного движения, в котором водителей предупреждают о последствиях, которые могут наступить в случае невнимательности и спешки на участках производства дорожных работ.