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Два автомобиля Renault столкнулись напротив автовокзала в Пскове

Два легковых автомобиля столкнулись на улице Вокзальной в Пскове 13 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: управление ГИБДД УМВД России по Псковской области

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 16.50 у дома №21. Водитель автомобиля Renault SR, мужчина 1972 года рождения, при осуществлении разворота заблаговременно не занял крайнее левое положение, из-за чего совершил столкновение с движущейся в попутном направлении машиной Renault Logan, за рулём которой был мужчина 1997 года рождения, отметили в ведомстве.

В результате ДТП телесные повреждения получил водитель автомобиля Renault Logan, госпитализировать его не стали. В ведомстве добавили, что водители были трезвы.