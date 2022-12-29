Toyota и Mitsubishi столкнулись на улице Конной в Пскове

20-летнего мотоциклиста осудили в Кунье за ДТП с пострадавшим

«В травмпункте будет аншлаг!»: горожане жалуются на скользкие улицы Пскова

Девушку сбил автомобиль на улице Чудской в Пскове

В Пскове будут судить двоих друзей за угон двух автомобилей в один вечер