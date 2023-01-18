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Пешехода насмерть сбили в псковских Крестах

Мужчина погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

ДТП произошло 17 января в 22:45 у дома № 102А по улице Военный городок-3. Водитель автомобиля Škoda, мужчина 2000 года рождения, наехал на пешехода 1987 года рождения. Мужчина переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП пешеход скончался на месте до прибытия скорой медицинской помощи. Водитель был трезв.