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Четыре автомашины стали участниками ДТП на улице Некрасова в Пскове. ФОТО

Четыре автомашины стали участниками ДТП на улице Некрасова в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД УМВД России по городу Пскову, столкновение произошло 21 февраля в 8:40 напротив дома №1.

Водитель Fiat, мужчина 1983 года рождения не справился с управлением, совершил наезд на стоящую Skoda под управлением мужчины 1967 года рождения. Далее произошел наезд на Ford под управлением мужчины 1962 года рождения и Chevrolet с водителем 1991 года рождения.

Автомашины получили технические повреждения. Пострадавших нет.

Аналогичное ДТП произошло тем же утром на Юбилейной у дома 14 около 10:00. Возле площадки разворота водитель BMW, женщина 1990 года рождения, не выбрала безопасную дистанцию и совершила столкновение с ВАЗ-2107 под управлением молодого человека 2003 года рождения. Тот в свою очередь столкнулся с Chevrolet под управлением мужчины 1963 года рождения.

Пострадавших нет.