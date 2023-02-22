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Автомобиль Renault сбил двух пешеходов в Псковской области

Автомобиль Renault сбил двух пешеходов на 6 километре автодороги Череха-Нахимово 23 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 19:20. Водитель автомобиля Renault Megane 1955 года рождения совершил наезд на двух пешеходов, которые двигались посередине проезжей части автодороги в попутном направлении движения на неосвещенном участке. Уточняется, что водитель был трезв.

В результате ДТП пострадали мужчина 1976 года рождения, ему диагностировали черепно-мозговую травму, и мужчина 1979 года рождения с диагнозом: ушиб мягкий тканей. Обоих пострадавших госпитализировали.