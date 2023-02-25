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Очевидцев наезда автомобиля на пешехода ищут в Пскове

Очевидцев дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на улице Рокоссовского 24 февраля, разыскивают в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся у полиции данным, ДТП произошло в 20:35 у дома № 22 на улице Рокоссовского. Неизвестный водитель на неустановленном транспортном средстве совершил наезд на пешехода - молодого человека 2000 года рождения. Водитель скрылся с места происшествия. Пешехода госпитализировали.

Тех, кто обладает какой-либо информацией о ДТП, просят обратиться в дежурную часть ОМВД России по Псковскому району.