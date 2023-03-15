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Легковой автомобиль снес бетонный столб на Запсковье. ВИДЕО

Легковой автомобиль снес бетонный столб у перекрестка улиц Труда и Инженерной в Пскове 15 марта. Инцидент попал на видео, его очевидцы опубликовали в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

Видео: Артём Иванов / «Жесть по-псковски»

«Сижу в машине, жду человека, слышу грохот: "Ба-бах!" И тут увидел машину. Жив, не пристегнут, спина болит, ноги, вроде, целы. Когда подбежал, увидел из окна детское кресло, очень испугался, что мог быть ребёнок, но, слава Богу, ребёнка не было. Возможно, стало плохо», - рассказал автор видео.

По предварительной информации, участником дорожно-транспортного происшествия стал водитель автомобиля Lada.

Подробности произошедшего выясняются.