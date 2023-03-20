АвтоМир / Происшествия / ДТП

Два водителя пострадали в столкновении автомашин на улице Труда в Пскове. ФОТО

Два водителя пострадали в столкновении автомашин на улице Труда в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области, ДТП произошло 21 марта в 23.10 у дома № 13.

Мужчина 1962 года рождения, управляя автомашиной Nissan Tiida, нарушил требования дорожной разметки, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с Renault Fluence под управлением мужчины 1997 года рождения.

После Renault совершил наезд на световую опору. Оба водителя получили телесные повреждения.

Водитель Nissan от прохождения медицинского освидетельствования отказался.