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Более 90% ДТП в Псковской области случилось по вине водителей в 2022 году

Более 90% ДТП в Псковской области случилось по вине водителей в 2022 году. Об этом говорится в отчете о деятельности регионального управления МВД России за 2022 год, опубликованном на сайте областного Собрания депутатов.

Основными причинами являются: несоответствие скорости конкретным условиям движения, нарушение правила проезда пешеходных переходов, несоблюдение очередности проезда перекрестков, выезд на полосу встречного движения, неправильный выбор дистанции.

На дорогах Псковской области отмечено снижение количества дорожно-транспортных происшествий на 9,4% (710-643), погибших в них людей — на 0,9% (1 10-109), раненых - на 4,5% (898-858). Тяжесть последствий составила 11,3 (2021 г. — 10,9).

Принимаемые подразделениями Госавтоинспекции профилактические меры позволили сократить на 10,6% количество ДТП, совершенных с участием водителей в состоянии опьянения (104-93). Количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет увеличилось на 11,4% (69-77), раненых — на 35,2% (7 1-96), при этом число погибших детей сократилось на 71,4% (7-2).

За правонарушения в области дорожного движения возбуждено 401 360 (2021 г. — 624 373) дел об административном правонарушении, в том числе в отношении водителей транспортных средств — 73 401 (88 486), в отношении пешеходов — 6 629 (7 497). Для рассмотрения в суды направлено 5 017 (5967) материалов об административном правонарушении. Общая сумма наложенных административных штрафов составила 263 946 600 рублей. Поступило 344 004 информации об уплате административных штрафов на сумму 134 932 000,62 рубля (с учетом 50% скидки). Среднеобластной показатель взысканных штрафов, из наложенных за текущий период по Псковской области, составил 88,2% (общероссийский — 91,3%).