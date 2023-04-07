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Утомлённый водитель автомобиля Ford врезался в грузовик на трассе в Плюсском районе

ДТП с грузовиком произошло на трассе в Плюсском районе сегодня, 8 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: архив ПЛН

Около 8:00 в Плюсском районе произошло столкновение двух автомобилей.

«Водитель автомобиля Ford 1994 года рождения двигался из Санкт-Петербурга в Псков, он был в утомленном состоянии. В результате чего не справился с управлением транспортом и выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик Isuzu, которым управлял мужчина 1980 года», – отметили в УМВД.

В результате ДТП у водителя Ford травма головы и конечностей, у водителя грузовика – незначительная травма лица.

На месте работали сотрудники ГИБДД.