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Стали известны подробности о тройном ДТП в Пскове на улице Коммунальной

Стали известны подробности о ДТП в Пскове на улице Коммунальной. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД УМВД России по городу Пскову, столкновение произошло 12 апреля в 19.05 у дома №60 по улице Коммунальной.

По предварительным данным, водитель Citroën Berlingo, мужчина 1947 года рождения, не справился с управлением и совершил наезд на стоящее транспортное средство Lada Granta под управлением молодого человека 2002 года рождения.

По инерции Citroën наехал на припаркованный у дома №58 Dodge Caravan.

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За медицинской помощью обратился водитель Lada Granta, выявлен ушиб грудной клетки. Отпущен. Водитель Citroën Berlingo госпитализирован в Псковскую областную больницу, информация о его состоянии уточняется.

По неподтвержденной официально информации, водителю Citroën стало плохо за рулем, он потерял сознание.