Пассажирка вылетела из автомобиля при столкновении с грузовиками на границе Псковской и Ленинградской областей

Пассажирка вылетела из салона ВАЗ-2110 при столкновении автомобиля с двумя грузовиками Volvo на границе Псковской и Ленинградской областей 12 апреля.
Дорожная авария случилась около 21:30 у деревни Городец. После удара 40-летняя пассажирка вылетела из отечественного автомобиля, в салоне оказались зажаты 28-летняя водитель и еще один пассажир, пишет 47news. Спасатели деблокировали их при помощи гидравлического инструмента, а затем отбуксировали разбитую машину с проезжей части.
Пострадавших доставили в больницу в Псковской области.