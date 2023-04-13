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В Пскове у водителя остановилось сердце прямо за рулём автомобиля

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Пассажирка вылетела из автомобиля при столкновении с грузовиками на границе Псковской и Ленинградской областей

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Пассажирка вылетела из салона ВАЗ-2110 при столкновении автомобиля с двумя грузовиками Volvo на границе Псковской и Ленинградской областей 12 апреля. Дорожная авария случилась около 21:30 у деревни Городец. После удара 40-летняя пассажирка вылетела из отечественного автомобиля, в салоне оказались зажаты 28-летняя водитель и еще один пассажир, пишет 47news. Спасатели деблокировали их при помощи гидравлического инструмента, а затем отбуксировали разбитую машину с проезжей части. Пострадавших доставили в больницу в Псковской области.