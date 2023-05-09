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Двух детей сбила Toyota у автобусной остановки в Псковской области

Двух детей сбил автомобиль у автобусной остановки в Острове 8 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По предварительной информации, в 15.30 у дома №78 по улице Калинина мужчина 1970 года рождения за рулем автомобиля Toyota сбил мальчика 2011 года рождения и девочку 2016 года рождения, которые перебегали проезжую часть вне пешеходного перехода из-за автобуса на автобусной остановке.

Пешеходы получили травмы, их госпитализировали в детскую областную больницу. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции. Водитель трезв, уточнили в ведомстве.