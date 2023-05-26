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Два человека пострадали в ДТП на автодороге Псков – Гдов. ФОТО

Два человека пострадали при столкновении двух автомашин на автодороге Псков – Гдов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД ОМВД России по Псковскому району, столкновение произошло 25 мая в 18.55 на 25-м километре автодороги Псков - Гдов на нерегулируемом перекрёстке неравнозначных дорог.

Водитель Škoda Fabia, девушка 1995 года рождения, при выезде со второстепенной дороги не предоставила преимущество, в результате совершила столкновение с автомашиной ЗАЗ Chance под управлением мужчины 1971 года рождения.

В результате ДТП пострадали два пассажира Škoda Fabia. Женщина 1990 года рождения госпитализирована в травматологию Псковской областной больницы.

Один из автомобилей загорелся. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, к моменту прибытия пожарного подразделения возгорание были ликвидировано.